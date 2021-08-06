Что нужно знать при езде на электросамокате?
Защитное снаряжение
Я ношу шлем во время езды на электросамокате.
Скорость электросамоката аналогична скорости велосипеда, и для своей же безопасности очень важно носить шлем. Во время вождения рекомендуем выбирать одежду яркого цвета, чтобы ее было хорошо видно другим участникам дорожного движения. Даже летом при плохой видимости (проливной дождь, туман) и при движении в темное время необходимо использовать светоотражатель или источник света (например, налобный фонарь).
Проверка транспортного средства
Прежде чем начать движение я проверяю, что транспортное средство в исправном техническом состоянии.
До начала движения нужно проверить заряд батареи и продумать, хватит ли заряда, чтобы доехать до пункта назначения. Тормоза и сигнальный звонок должны работать. В случае неожиданной ситуации своевременная реакция и рабочие тормоза могут спасти тебя от несчастного случая. Другие участники дорожного движения должны хорошо видеть твой электросамокат, поэтому на боковых сторонах самоката должны быть отражатели, а передняя и задняя фары должны быть включены. Как и на всех транспортных средствах, и у самоката передняя фара белого цвета, а задняя – красного.
Умение водить
Я практикую навыки вождения и торможения в безопасном месте на малых скоростях (до 10 км/ч).
Требуется время, чтобы приспособиться к электросамокату и научиться водить. Поэтому мы рекомендуем практиковать маневрирование и торможение в местах, где ты не будешь мешать другим участникам движения.
Выбор маршрута
Я тщательно продумываю свой маршрут и выбираю для езды пешеходно-велосипедные дорожки.
Чтобы добраться до пункта назначения, рекомендуем выбрать маршрут с меньшим количеством перекрестков. Безопасность и спокойная езда важнее, чем спешка к месту назначения по кратчайшему маршруту.
Правила дорожного движения
Я знаю, что могу ехать на электросамокате только один.
Электросамокат – это транспортное средство, предназначенное для использования одним человеком в вертикальном положении. Когда на таком маленьком транспортном средстве едет несколько человек, это может привести к потере равновесия и неудачному падению или к столкновению с другими участниками дорожного движения.
Передвигаясь на электросамокате, я всегда нахожусь с правой стороны дороги и обгоняю других участников движения слева.
Для езды на электросамокате подходят пешеходно-велосипедные дорожки. Во время езды всегда нужно находится с правой стороны дороги, поскольку в Эстонии правостороннее движение. Если необходимо обогнать пешехода, то нужно сбросить скорость, при возможности, позвонить в сигнальный звонок, и совершить обгон со скоростью пешехода (3-7 км/ч). С особой осторожностью нужно совершать обгон маленьких детей, так как они могут вести себя неожиданно.
Приближаясь к проезжей части, я вовремя снижаю скорость: ОСТАНАВЛИВАЮСЬ, СМОТРЮ ПО СТОРОНАМ и УБЕЖДАЮСЬ, что машин нет или они остановились, а затем перехожу дорогу со скоростью пешехода.
Безопаснее всего переходить дорогу как пешеход, толкая самокат рядом с собой.
Несчастные случаи чаще всего происходят в местах, где встречаются многие участники дорожного движения – например, на перекрестках. При пересечении проезжей части не следует начинать движение автоматически смотря на других участников движения, так как трудно оценить, убедились ли они в безопасности перед выездом на дорогу.
Я сосредоточен при езде на 100 % и не занимаюсь посторонними делами.
Во время вождения водитель электросамоката не должен заниматься посторонними делами, которые могут мешать следить за движением. Прослушивание музыки через наушники и использование телефона во время вождения запрещено.
До пересечения железнодорожного переезда я останавливаюсь и убеждаюсь, что поезда нет, затем перехожу через переезд пешком, толкая самокат рядом с собой, так как из-за маленьких колес электросамоката пересечение рельсов при вождении может быть небезопасно.
Все участники дорожного движения должны уступать дорогу движущемуся поезду.
Статья составлена Департаментом шоссейных дорог
Проект подготовлен совместно Dellfi, Teeviit.ee, Министерством образования и науки и Департаментом по делам образования и молодежи