Что нужно знать при езде на электросамокате?

Защитное снаряжение

Я ношу шлем во время езды на электросамокате.

Скорость электросамоката аналогична скорости велосипеда, и для своей же безопасности очень важно носить шлем. Во время вождения рекомендуем выбирать одежду яркого цвета, чтобы ее было хорошо видно другим участникам дорожного движения. Даже летом при плохой видимости (проливной дождь, туман) и при движении в темное время необходимо использовать светоотражатель или источник света (например, налобный фонарь).

Проверка транспортного средства

Прежде чем начать движение я проверяю, что транспортное средство в исправном техническом состоянии.

До начала движения нужно проверить заряд батареи и продумать, хватит ли заряда, чтобы доехать до пункта назначения. Тормоза и сигнальный звонок должны работать. В случае неожиданной ситуации своевременная реакция и рабочие тормоза могут спасти тебя от несчастного случая. Другие участники дорожного движения должны хорошо видеть твой электросамокат, поэтому на боковых сторонах самоката должны быть отражатели, а передняя и задняя фары должны быть включены. Как и на всех транспортных средствах, и у самоката передняя фара белого цвета, а задняя – красного.

Умение водить

Я практикую навыки вождения и торможения в безопасном месте на малых скоростях (до 10 км/ч).

Требуется время, чтобы приспособиться к электросамокату и научиться водить. Поэтому мы рекомендуем практиковать маневрирование и торможение в местах, где ты не будешь мешать другим участникам движения.

Выбор маршрута

Я тщательно продумываю свой маршрут и выбираю для езды пешеходно-велосипедные дорожки.

Чтобы добраться до пункта назначения, рекомендуем выбрать маршрут с меньшим количеством перекрестков. Безопасность и спокойная езда важнее, чем спешка к месту назначения по кратчайшему маршруту.

Правила дорожного движения

Я знаю, что могу ехать на электросамокате только один.