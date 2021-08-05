Эстония направила Литве гуманитарную помощь для мигрантов

Первая партия гуманитарной помощи была отправлена Литве 21 июля. В нее входили десять палаток со всем необходимым снаряжением: кроватями, столами и стульями, отопительными приборами и пр.

В четверг в Литву из Эстонии также отправилась новая смена полицейского подразделения ESTPOL5.

Помощь для Литвы будет оплачена из средств соответствующего фонда МИД Эстонии.

С начала года в Литве вблизи белорусской границы задержано более 4000 нелегальных мигрантов - в 40 раз больше, чем за весь прошлый год.