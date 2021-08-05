Новости Эстонии
05.08.2021, 21:44

Эстония направила Литве гуманитарную помощь для мигрантов

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Migrandid Leedus
Migrandid Leedus
Foto: Roman Starapopov
Спасательный департамент Эстонии отправил в столкнувшуюся с миграционным кризисом Литву партию гуманитарной помощи в виде 4000 подушек, 220 спальных мешков и 197 матрасов, пишет rus.err.

Первая партия гуманитарной помощи была отправлена Литве 21 июля. В нее входили десять палаток со всем необходимым снаряжением: кроватями, столами и стульями, отопительными приборами и пр.

В четверг в Литву из Эстонии также отправилась новая смена полицейского подразделения ESTPOL5.

Помощь для Литвы будет оплачена из средств соответствующего фонда МИД Эстонии.

С начала года в Литве вблизи белорусской границы задержано более 4000 нелегальных мигрантов - в 40 раз больше, чем за весь прошлый год.

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