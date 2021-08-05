Лечению не поддается. В центре Таллинна среди деревьев распространяется опасная инфекция

”К сожалению, ухоженный и тщательно охраняемый городской ландшафт не защищен от болезней”, — прокомментировала старейшина центральной части города Моника Хауканымм.

"Несколько недель назад городские специалисты по ландшафтному дизайну обнаружили грибковое заболевание под названием Graphium ulm, также известное как голландская болезнь вяза, у нескольких деревьях в парке Хирве. Мы быстро среагировали, и на данный момент вспышка заболевания ликвидирована с соблюдением всех мер предосторожности. На самом деле, каждый горожанин может позаботиться о здоровье городского ландшафта — если вы заметили дерево с внезапно засохшей кроной посреди лета, сообщите об этом районной администрации как можно скорее ”.

В результате болезни, называемой голландской болезнью вяза, крона дерева начинает сохнуть и преждевременно сбрасывает листья. Это не новое заболевание — голландская болезнь вяза попала в Эстонию еще в конце 1930-х годов, и в парке Хирве с ней борются уже двадцать лет.

Болезнь не поражает людей или животных, К сожалению, в ходе лечения нет другого выбора, кроме как аккуратно и быстро удалить больное дерево, не допуская распространения спор грибка на соседние деревья,.

Голландская болезнь вяза характеризуется засохшими ветвями в верхней части кроны, а также прерывистым черным кольцом внутри ствола дерева под корой. Быстро распространяющееся грибковое заболевание может убить дерево с высокой жизнеспособностью всего за один сезон.