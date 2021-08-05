Новости Эстонии
05.08.2021, 17:10

Правительство обновило регулирование оборонных повинностей

 (4)
Sõduri baaskursuse lõpurivistus
Sõduri baaskursuse lõpurivistus
Foto: Hardi Liuhka
На сегодняшнем заседании правительство одобрило поправки к Закону о государственной обороне, которые создадут лучшие предпосылки для использования гражданских ресурсов в обеспечении независимой обороноспособности и приеме союзников. Одновременно полностью обновляется регулирование оборонных повинностей. Одно из существенных изменений — в дальнейшем будут возмещаться прямые затраты на использование гражданских ресурсов.

”Задачи государственной обороны исходят из широкой концепции государственной обороны, согласно которой государственная оборона является задачей всех нас. Отзывы предприятий относительно распределения оборонных повинностей были в основном положительными, что свидетельствует о том, что они понимают и ценят свою значимую роль в восстановлении нормальной деловой среды во время кризиса”, — сказал министр обороны Калле Лаанет.

Постановка задач государственной обороны крайне необходима, потому что даже во время кризиса Силам обороны должна быть обеспечена необходимая поддержка. В качестве новшества, согласно проекту, по решению Правительства Республики вещи могут принудительно отчуждаться и использоваться в принудительном порядке еще до объявления повышенной оборонной готовности с целью организации дополнительных учебных сборов или участия в международном военном сотрудничестве.

Введение ограничительных мер, в том числе повинностей в целом, станет более гибким и быстрым, например, решение об установлении трудовой обязанности в дальнейшем может передавать также по новостным каналам.

На основании проекта технические поправки будут также внесены в Закон об автомобильных перевозках, Закон о публичной информации, Закон о дорожном движении, Закон о налогообложении, Закон о поправках к Закону о семейных пособиях и Закон о подоходном налоге, а также в другие, связанные с ними законы о поправках. Проектом признается недействительным действующий Закон об оборонных повинностях.

Основная задача государственной обороны и Закона о государственной обороне — обеспечить безопасность и функционирование Эстонской Республики в любой ситуации, в том числе во время кризиса и войны. Защита государства подразумевает вклад каждого, в том числе предприятий. Подготовка к различным кризисам входит в сферу ответственности Государственной канцелярии.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)