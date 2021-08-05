Ремонт парома Tõll закончен. Стало известно, когда судно вновь выйдет на линию

Судно Tõll вышло сегодня в 13.07 из Балтийского судоремонтного завода (BLRT) и направилось в таллиннский Старый порт, где будут проверены все системы.

"На паром установили новую рампу, новые гидравлические цилиндры визира, проведены другие работы по металлу и окраска. Мы благодарны BLRT за быструю и хорошую работу", — сказал член правления судоходной компании TS laevad Гулдар Кивро.

"В Старом порту будет проверено программное обеспечение, а также другие системы и устройства", — добавил Кивро.

Напомним, что работающий на переправе Виртсу — Кувайсту (Сааремаа) паром Tõll 21 июля врезался при швартовке порту Куйвасту в причал. На борту в это время находилась президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая ехала на Сааремаа по неофициальному поводу. Автомобилю главы государства были нанесены незначительные повреждения.

Внутреннее расследование, проведенное комиссией судоходной компании TS Laevad, которой принадлежит паром, показало: авария не связана с человеческой ошибкой.

Независимое расследование инцидента ведет Эстонский центр расследований в области безопасности (Ohutusjuurdluse keskus), а также отдел безопасности Транспортного департамента.

По предварительной информации, в первый после ремонта рейс теплоход должен выйти 10 августа.