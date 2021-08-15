Летать и получать кайф от жизни: парапланерист рассказал RusDelfi, как взлететь в воздух и что для этого нужно

Здесь особая история. В большинстве мест можно летать свободно, в городе по-другому. В Таллинне большой жилой массив. Мы специально договаривались с департаментами для получения разрешения. Мы посмотрели, где мы можем летать, где это можно делать безопасно. Плюс мы каждый раз сообщаем за 15 минут до полета, что поднимаемся в воздух. Они помечают зоны на электронной карте, чтобы пилоты самолетов и вертолетов знали о нас. Очень редко, когда не разрешают.

Мне нравится, что я могу летать везде, где хочу. Видеть город Таллинн с высоты, это совершенно меняет ракурс, другая перспектива. Параплан — самый простой и доступный способ, чтобы летать. Технику можно купить не так дорого — у меня средний комплект. Крыло 2000-3000 евро, 3000-5000 мотор. Плюс нужен шлем, приборы, машина для перевозки. Грубо говоря, чтобы купить все — это 10 тысяч евро.

Давно. С 2000 года летаю. Я всегда хотел летать. Мне было около 40 лет и я понял, что пора. Я очень хотел и пробовал все, что связано с воздухом. 20 лет назад этот спорт не был так развит. Тогда пытались летать на парашютах, привязанных к катерам и машинам.

Это самая трудная вещь в этом спорте. Во время разгона крыло лежит на земле. Его надо поднять в рабочее положение. Это самое главное. Ты начинаешь бежать, крыло поднимается, добавляешь газ и плавно поднимаешься в воздух. На этой площадке в Пирита, где мы находимся, удобно можно разогнаться и сесть.

Мы встретились с Михаилом у моста Пирита. Это обычное место сбора таллиннских мотопланеристов. Он приехал на внедорожнике — в багажник помещается необходимое для полетов оборудование. Самое главное — мотор, прикрепленный к портфелю и крыло (парашют). Есть рычаг газа — нажимаешь и поднимаешься выше, отпускаешь — теряешь скорость и спускаешься. Еще есть две ручки — одна подминает крыло вправо и другая влево. К сожалению, из-за сильного ветра мы с фотографом не посмотрели, как Михаил летает, зато интересно пообщались на земле. Михаил приехал с внуком, в руках у ребенка летающий змей.

В городе наша зона — от Русалки вдоль моря до конца Виймси. От моря до ТЦ ”Иру”. Но сейчас над пляжем в Пирита не летаем, там уж очень много народу, там некуда сесть в случае чего.

Где вы живете?

В Пирита.

То есть до магазина Рокка-аль-Маре за покупками вы не можете долететь?

Нет. Так не полетишь. Нужно отдельно договариваться, для такого полета нужен повод, праздник, особое мероприятие.

Мы летаем в тихую погоду. С крыльями вряд ли что-то может произойти. Но могут быть проблемы с мотором. В этом ничего страшного нет, я просто не могу лететь в вверх, а буду плавно спускаться вниз.

Это как в сцене из ”Дюнкерка” с Томом Харди?

Да, именно. Он тоже искал место, куда сесть, чтобы остаться живым. Но у нас такой проблемы нет. Живыми всегда остаемся. Если мы летаем над городом, то мы всегда должны оценивать, куда можно сесть, чтобы не причинить ущерб людям и себе. Было несколько случаев, когда мы приземлились в воду. У меня была такая ситуация — сел возле ”Русалки”. Но ничего, я выбрал место, где никого нет. Я только намок, крыло пришлось долго сушить.

Это самая экстренная ситуация?

Да. Отказал мотор. Тут нет ничего страшного. Мы специально летаем там, где можно спокойно приземлиться в случае отказа мотора. А, например, не над лесом — так как на елке висеть не хочется. Придется рубить дерево или расставаться со своей техникой. Кстати, больше всего парапланеристов с мотором погибают в воде, утонув. Поэтому у нас с собой всегда спасательный жилет. Есть еще и парашют, но его редко кто-то использовал. Мы летаем на высоте до 100 метров, дополнительный парашют вряд ли поможет.

У нас есть радиосвязь. Когда с друзьями летаем, то подсказываем друг другу. Обычно мы говорим только о полетах. Выбираем маршрут. Домашние дела не обсуждаем.

Какие мысли в воздухе?