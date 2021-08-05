Юрист: участились споры в связи с ошибками лечения(5)
Допущенная в ходе лечения болезни ошибка заключается, например, в выборе неправильной тактики лечения, методов лечения или задержкой в лечебных действиях, в результате чего здоровье человека ухудшается и ему причинён ущерб. Это влечёт правовую ответственность.
Юрист HUGO.legal Мерике Роозилехт рассказала, что в этом году к ней неоднократно обращались в случаях лечебных ошибок. ”В частности, обращение к юристу было вызвано халатностью или небрежностью врача после причинения пациенту осложнения в результате врачебной ошибки или неправильной тактики лечения, а также неспособности выявить действительные причины на основании жалоб пациента. Неоднократно выражалось недовольство деятельностью семейных врачей — по словам клиентов, семейные врачи не направляют пациента к соответствующему специалисту за необходимой помощью или отказываются проводить дополнительные обследования для выяснения причин нарушения здоровья. Также поступали жалобы на то, что врач поставил неправильный диагноз, что является препятствием для получения необходимой специализированной помощи в будущем. Однако, в большинстве случаев имеет место ущерб здоровью в результате врачебной ошибки,” — подытожила Роозилехт.
Роозилехт рекомендует при подозрении на лечебную ошибку обращаться в экспертную комиссию качества врачебной помощи, которая работает при Министерстве социальных дел. Комиссия выявляет возможную ошибку в лечении, после чего можно обращаться в суд с иском о компенсации ущерба здоровью.
Роозилехт приводит недавний пример, когда пациенту был нанесен пожизненный ущерб здоровью в результате вероятной ошибки лечения, которую уже нельзя исправить. ”Пациенту удалили злокачественную опухоль из брюшной полости, и во время этой операции повредили мочевыводящие пути, что потребовало новой операции и установки искусственного мочевого пузыря, но пациенту об этом не сказали, и он узнал об искусственном мочевом пузыре позже, прочитав эпикриз. Из-за этой допущенной ошибки лечения у пациента наблюдается недержание мочи и болезненное мочеиспускание на протяжении всей жизни. По словам лица, которое оказало медицинскую услугу, имеет место осложнение, а не ущерб здоровью, но пациент не согласен с этим и требует компенсации за причиненный вред здоровью. Этому пациенту также потребовалась операция на спине для удаления жидкости, и после операции у него появились боли в спине. Далее выяснилось, что боль была вызвана хирургической иглой длиной 4 см, которая осталась в теле во время операции и которую впоследствии пришлось удалять.”
Согласно § 771 Обязательственно-правового закона срок искового требования по компенсации ущерба пациенту составляет пять лет с момента, когда он узнал о нарушении со стороны лица, оказавшего услугу здравоохранения, или обязанности врача, и возникновения ущерба.