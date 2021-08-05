Запись с камеры на груди полицейского может пролить свет на убийство мужчины, напавшего на него с дубиной(70)
После инцидента поднялся вопрос, насколько оправдана была стрельба в размахивающего дубинкой мужчину. Насчет этого выразил сомнения, например, экс-глава МВД Март Хельме.
"Цель уголовного производства — выяснить, были ли действия полицейского и использование оружия обоснованы. Так как следствие сейчас еще идет, то оценку еще невозможно дать", — сообщила окружной прокурор Элле Кеэман.
Выехавший на вызов в деревню Хаэска полицейский патруль был оснащен камерами на форме, поэтому можно предположить, что с помощью них может проясниться настоящий ход вещей. Все же не стоит ждать, что прокуратура в ближайшее время обнародует запись с камеры.
Продолжит ли работу застреливший мужчину полицейский на время следствия, решит Департамент полиции и погранохраны. Кеэман сообщила, что прокуратура не ходатайствовала об его отстранении от выполнения рабочих обязанностей.
Погибший мужчина был ранее неоднократно наказан в уголовном порядке, в том числе и за насилие. Его сожительница сообщила СМИ, что в момент, когда его застрелили, он был очень сильно пьян.
Кеэман говорит, что степень опьянения погибшего выяснится в ходе производства.
Что произошло?
В воскресенье около 22:00 Центр тревоги получил вызов к частному дому в Ридала, где находилась компания из десяти человек. По словам звонившего, пьяный 28-летний мужчина из компании сел за руль автомобиля и съехал в кювет. Согласно первоначальным данным, после этого он начал конфликтовать с другими людьми и применил к части из них физическое насилие.
Когда полицейский патруль прибыл на место, то мужчина начал агрессивно вести себя и в отношении них. Он не подчинялся приказам и, насколько известно, с дубиной напал на полицейских.
Согласно первоначальным данным, один полицейский сделал предупредительный выстрел, но мужчина на него не отреагировал и продолжил атаковать сотрудников полиции.
В один момент один из полицейских получил дубиной по голове, после чего второй полицейский несколько раз выстрелил в нападавшего.
В результате стрельбы 28-летний мужчина получил серьезные ранения. Полицейские оказали ему помощь и попытались реанимировать до приезда скорой помощи. Медики продолжили реанимацию, но жизнь мужчины спасти не удалось, он скончался на месте от полученных ранений.
Пострадал также один из полицейских, который получил удар дубиной. Ему также понадобилась первая помощь.
По словам руководителя бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны Прийта Пяркна, для устранения опасности полиция использует огнестрельное оружие всегда лишь в крайнем случае.
"Решение применить огнестрельное оружие для пересечения опасной ситуации никогда не принимается легко ни одним полицейским. В напряженных ситуациях полицейским приходится принимать решение очень быстро. Это очень трагический случай, мы выражаем глубокое соболезнование близким и предлагаем им поддержку", — сказал Пяркна.
Для всесторонней оценки случившегося будет сделан анализ тактики безопасности.
"Сейчас мы выясняем подробности происшествия, для чего было начато уголовное делопроизводство. Применение табельного оружия против человека должно быть в любом случае оправдано и наша цель — прояснить в ходе данного уголовного делопроизводства, что вчера произошло, и проверить, были ли оправданы действия полицейского", — сказала руководящая уголовным делопроизводством окружной прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Элле Кеэманн.