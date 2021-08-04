С пятницы в Тарту тоже будет работать вакцинационный автобус(2)
Для вакцинации переоборудован автобус тартуской городской линии, где желающие могут сделать защитную прививку с пятницы по воскресенье, то есть с 6 по 8 августа, с 12.00 до 20.00. Используется вакцина Pfizer. В зоне ожидания и наблюдения, оборудованной в автобусе и рядом с ним, созданы подходящие для вакцинации условия. Вакцинацию организует группа медиков из Клиники Тартуского университета, и стандартное 15-минутное наблюдение после вакцинации обеспечивают работники тартуской скорой помощи. Автобус находится рядом с Tartu Kaubamaja, на том же самом месте, где многие горожане привыкли видеть и посещать маммографический автобус клиники.
В августе работает также Тартуский центр вакцинации (по адресу Ихасте теэ, 7, здание спорта A. Le Coq Sport), где могут вакцинироваться от COVID-19 все желающие в возрасте от 12 лет. До конца августа в Тартуском центре вакцинации можно сделать прививку без предварительной регистрации в часы работы центра с 10.00 до 18.00. Часы работы: www.kliinikum.ee/tartu-vaktsineerimiskeskus. Без предварительной регистрации используется вакцина Pfizer.
По-прежнему можно также забронировать время в государственной э Регистратуре, по государственному инфотелефону 1247 или по телефону центра предварительной регистрации на вакцинацию при клинике 731 7200 (Пн.-Пт. 08.00–18.00).