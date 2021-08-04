04.08.2021, 15:53
Покидающей пост вице-канцлера Минсоцдел Марис Йессе выплатят солидную премию — почти 9000(6)
Foto: Kiur Kaasik
На этой неделе завершается работа Марис Йессе на посту вице-канцлера Министерства социальных дел. Министр здоровья и труда Танель Кийк выписал ей премию за вклад в сферу здравоохранения Эстонии.
Кийк подписал вчера приказ, согласно которому Йессе будут компенсированы 39 неиспользованных дней отпуска, а к этом также добавят 8800 евро в качестве так называемой оплаты по результатам труда.
Напомним, что в понедельник стало известно, что освобождается от должности канцлер министерства Марика Приске. Причиной названа неудовлетворительная организация вакцинации. Насколько известно Delfi, Йессе была тем специалистом, в чью сферу деятельности входила организация вакцинации.
На должности вице-канцлера уходящую Йессе с сентября заменит Хейди Аласепп.