Сбой в программном обеспечении нарушил работу 170 магазинов по всей Эстонии

Как сообщили изданию Ärileht одна из основных бизнес-программ, используемых в Эстонии — ERPLY, — дала сбой, специалисты сейчас занимаются в сотрудничестве с Amazon над скорейшим устранением проблемы.

Про словам представителя ERPLY, неполадка возникла ночью. Всем клиентам приносятся извинения, нормальная работа должна возобновиться в самое ближайшее время.

ERPLY — созданная в 2009 году эстонская фирма, которая разрабатывает кассовое и складское программное обеспечение.