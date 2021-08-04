Животных можно застраховать от удара молнии при помощи обычного страхования имущества

Руководитель отдела имущественного ущерба Salva Kindlustus Алвер Кивирюйт объяснил, что при страховании сельскохозяйственных животных действует общий принцип, что конкретное животное от травмы, заболевания или смерти не страхуется. Страхование оформляется на крупное событие, такое как эпидемия, возникший при транспортировке ущерб, пожар, удар молнии и т. п.

”Ущерб от удара молнии как таковой возникает нечасто, но подобные случаи все же имеют место. Жертвами как правило становятся животные, в момент удара молнии находившиеся у дерева или пившие из поилки, — рассказал Кивирюйт. — Эпидемии бывали разные — под них подпадают и чума свиней, и птичий грипп. Ущерб при транспортировке связан со случаями, когда в аварию попадает транспортное средство, на котором везут животных. Пожар в хлеву — довольно распространенная история. В теплое время года при возгорании животных можно просто быстро вывести на пастбище, а вот зимой в мороз бывало, когда животные в таком случае просто замерзали”.

Точно так же, как страхуется любое производственное оборудование на хуторе, для страхования сельскохозяйственных животных проще всего оформить страхование имущества. В отличие от страхования животных, где для заключения договора клиент должен предоставить детальный анализ рисков, имущество застраховать гораздо проще, а животные страхуются от конкретных выбранных клиентом рисков: огня, воды, шторма, наводнения, вандализма или кражи со взломом.

Кивирюйт отметил, что защиту от всех рисков страхование имущества не обеспечивает, поскольку в таком случае число потенциальных рисков было бы огромным — как и цена. ”После происшествия в Пярнумаа хозяин скота сказал, что страховки не было, потому что ему показалось, что это слишком дорого. Очевидно, он изучил только информацию об общем страховании сельскохозяйственных животных и не знал о возможности оформить страхование имущества, что значительно дешевле. Если страхование сельскохозяйственных животных при помощи специфического продукта обходится примерно в 1,2% рыночной стоимости животного, то при использовании страхования имущества можно застраховать животных вместе с фермой, и в таком случае это обойдется примерно в 0,075% суммы страхования”.