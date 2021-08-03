Полезно уметь каждому! Ботанический сад предлагает бесплатно необычный мастер-класс

Под руководством опытных мастеров желающие смогут попробовать свои силы в косьбе косой, освоить различные приемы косьбы, заточку и отбивку косы. Старший садовник Таллиннского ботанического сада Лийви Мяэкаллас познакомит с эстонскими луговыми растениями и расскажет, как вырастить луг.

За последние десятилетия площадь лугов в Эстонии сократилась на 95%, и луговые растения лишились важных мест обитания. Тем не менее, многие луговые растения могут превосходно расти в наших садах, поэтому дальнейшая их судьба и судьба связанных с ними насекомых во многом в наших руках.

”Каждый квадратный метр может приютить множество особей — стоит только отказаться от эксклюзивного выращивания в саду скучного газона и отдать метр-другой под дикую растительность. Такие свободные уголки тоже можно косить где-то раз в год — здесь-то и станет незаменимым помощником коса. Коса — превосходный тренажер, но кроме того, при косьбе косой успевают спастись лягушки, кузнечики и прочая мелкая живность”, — рассказала возглавляющая воркшопы ELF по косьбе косой Мари Кайзель.

На день косьбы можно явиться с собственной косой, но можно будет и одолжить косу на месте. Тематический день продлится три часа.

Для всех, кто зарегистрировался заранее, участие в воркшопе и вход на территорию Таллиннского ботанического сада бесплатны. Зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ.