Живущий в Македонии британец за месяц освоил эстонский язык

"Мне было очень интересно выучить новый язык для нового проекта. Я знал, что в приложении Speakly есть эстонский язык, и я хотел говорить на нем, потому что это очень красивый язык", — сказал Симкотт в программе Ringvaade, пишет во вторник портал Menu.err.ee.

Иностранец признал, что выучить эстонский язык было довольно сложно, потому что его грамматика не самая простая. Однако через интернет мужчина нашел учителя эстонского языка, который помог ему преодолеть трудности.

"Я хочу поехать в Эстонию и говорить там по-эстонски", — ответил Симкотт на вопрос о том, как он планирует использовать эстонский язык в будущем.

На то, чтобы освоить эстонский, иностранцу понадобилось около месяца.