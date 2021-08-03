В районе Хааберсти вновь пройдут толоки по сбору опасных испанских слизней

По словам заместителя старейшины Олега Сильянова, впервые ”слизневые” толоки прошли в мае и июне этого года и интерес к толокам был выше ожидаемого.

”Благоприятные погодные условия поспособствовали тому, что на пешеходных дорожках, газонах и в садах района вновь появилось огромное количество испанских слизней и для борьбы с вредителями нам нужна помощь жителей. Необходимо скоординировать действия, чтобы собрать вредителей с максимально большой территории и уничтожить их”, — сказал заместитель старейшины и добавил, что на толоках жители и работники управы совместными усилиями соберут испанских слизней с общественных газонов и пешеходных дорожек, чтобы помешать массовому распространению вредителей.

Толоки начинаются в 20.00 и заканчиваются в 22.00. Руководители толоки ждут добровольцев для раздачи инвентаря на следующих пунктах: на пешеходной дорожке возле пункта техосмотра на Пикалийва, на остановке Ланди и на парковке Вана-Раннамыйза возле болота Ыйсмяэ. Ждём всех желающих помочь в борьбе с вредителями.

От управы предоставляются средства для сбора, а также средства для уничтожения. Собранных слизней управа доставит в Таллиннский крематорий для мелких животных, где они будут кремированы.