Теперь в Rimi можно сканировать покупки при помощи мобильного телефона

”Обычные кассы, кассы самообслуживания и мобильное приложение — у каждого решения есть свои преимущества. Поэтому мы сохраняем в магазинах различные возможности для совершения покупок и гибкий подход, чтобы каждый клиент мог выбирать наиболее подходящий способ, исходя из типа товара и объема покупки. Сканирование мобильным телефоном является одним из самых удобных и быстрых способов для приобретения товаров, который станет еще одним инструментом для удобного шопинга”, — подчеркивает Андрия Арро, директор по маркетингу Rimi.

Принцип использования приложения ”Твой Rimi” (Sinu Rimi) очень похож на покупку товаров с использованием пульта: при входе в магазин покупатель открывает приложение, сканирует QR-код в магазине и начинает осуществлять покупки. Приложение сохраняет в телефоне все отсканированные товары. Затем нужно зайти в одну из касс самообслуживания, отсканировать QR-код на экране и оплатить товары.

Первоначально пилотный проект будет запущен в трех магазинах: Mustamäe Center, Telliskivi и Juhkentali Rimi. В случае успеха пилотного проекта Rimi также планирует сделать услугу доступной в других магазинах Эстонии и стран Балтии.

Сегодня приложением Rimi пользуются более 40 000 клиентов, и число пользователей постоянно растет. Почти 50% клиентов также активно пользуются кассами самообслуживания. Это свидетельствует о растущем желании использовать новейшие технологии в повседневной жизни.