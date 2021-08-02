Экономика
02.08.2021, 20:46

ГРАФИКИ | Смотрите, кто поставляет в Эстонии природный газ по самым низким ценам

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Реэлика Соммер
Anni Õnneleid
Как уже сообщалось, в связи с резким ростом цен на газ на мировом рынке с 1 сентября компания Eesti Gaas резко (на 50%) повышает тарифы своих пакетов. Портал Gaasihind.ee приводит цены различных пакетов.

Газ предлагают во всеэстонском масштабе пять продавцов, пакеты разделяются на гибкие, фиксированные и биржевые.

Сравнение, проведенное Gaasihind.ee, показывает, что сейчас разница в цене между самым дешевым и самым дорогим гибким пакетом составляет всего 2 евро, для фиксированных пакетов — 29 евро (11%), а разница в цене биржевых пакетов выяснится только задним числом.
Как сменить поставщика? Процесс смены продавца газа в случае наиболее крупных компаний можно провести на сайте, это займет не более 10 минут.

Ниже сравнительные графики для фиксированных, гибких и биржевых пакетов.

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