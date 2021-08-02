ГРАФИКИ | Смотрите, кто поставляет в Эстонии природный газ по самым низким ценам

Сравнение, проведенное Gaasihind.ee, показывает, что сейчас разница в цене между самым дешевым и самым дорогим гибким пакетом составляет всего 2 евро, для фиксированных пакетов — 29 евро (11%), а разница в цене биржевых пакетов выяснится только задним числом.

Как сменить поставщика? Процесс смены продавца газа в случае наиболее крупных компаний можно провести на сайте, это займет не более 10 минут.