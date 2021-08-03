Глава Нарвской больницы Аго Кыргвеэ: нарвитяне не боятся смерти, и это катастрофа(80)
”Эмоционально работа в отделении очень тяжела не только для врачей, но и для сестер и работников по уходу. И когда мы с ужасом думаем, что, возможно, третья волна принесет нам возвращение к тем ужасным временам и условиям, поверьте, по телу пробегает озноб. Ни один медик не хотел бы снова переживать ту ситуацию, видеть мучения и смерть пациентов”.
Несмотря на предоставленные возможности и информирование жителей, из 55 000 человек в Нарве на данный момент вакцинировано всего около 15 000. Кыргвеэ считает это самой настоящей катастрофой.
”Немногие используют, например, отличную возможность — вакцинационный автобус. В один из дней количество воспользовавшихся услугами вакцинационного автобуса было внушительным — более 90 человек, но какие-то дни совсем ”пустые” — 30 человек, что, разумеется, не самый лучший результат. На самом деле наши мощности позволяют вакцинировать сотни человек. Сейчас мы договорились с организаторами многих больших мероприятий (в том числе Station Narva), надеемся, что люди все-таки этой возможностью воспользуются”, — выражает надежду руководитель больницы.
Кыргвеэ — врач, проработавший в экстренной медицине более 40 лет, — особенно слова не подбирает, называя вещи своими именами.
”Мне кажется, нарвитяне бесстрашны в вопросах смерти, иначе чем объяснить то, что они отказываются от возможности себя защитить. Они думают, что их это не коснется. Уверяю, коснется, в той или иной степени. Я не вижу в демократической стране особенных возможностей жестко повлиять на ситуацию, но надеюсь, что людей вынудит вакцинироваться страх, после того, как они лицом к лицу столкнутся с коронавирусом, поскольку эта болезнь очень серьезная и во многих случаях заканчивается в интенсиве и даже инвалидностью.
Давайте пройдемся по статистике: если мы посмотрим ”в лицо” третьей волне, то увидим, что в Нарве 40 000 невакцинированных, если предположить, что из этих невакцинированных 4-6% заболеют очень серьезно, то тысяче и более понадобится больничное лечение, и нам нужно будет сконцентрировать свои ресурсы на том, чтобы этим людям помочь, но, к сожалению, к Рождеству большое количество людей, порядка 100-200, закончат этот год на кладбище”, — прямо и честно говорит Кыргвеэ.
”Разве мы хотим, чтобы этими 200 оказались мы или наши родные? На самом деле я очень прошу всех нарвских людей: приходите вакцинироваться! Подумайте о своих пожилых родственниках, да и не только пожилых, так как практика показывает, что серьезно могуть заболеть и относительно молодые — 40+/50+ люди. Это единственная возможность предотвратить катастрофу в Нарвском регионе. У нас настоящая беда: всего 35% вакцинированных, и это ненормально в нынешних обстоятельствах. Я не устану повторять: во имя защиты медицины, во имя защиты нормального функционирования жизненно важных услуг, проявите сознательность, придите на вакцинацию!” - призывает горожан руководитель Нарвской больницы.
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Вакцинационные пункты Нарвской больницы
В ДК "Ругодив" можно прийти без регистрации каждый день кроме воскресенья с 11.00 до 19.00
Также вакцинироваться от коронавируса можно в Центре вакцинации по адресу Хайгла,1:
вторник, среда с 18.00 до 18.00 и в остальные дни (в том числе и по выходным дням) с 8.00 до 16.00
Расписание вакцинационного автобуса на ближайшую неделю
2.08 Парковка ТЦ Prisma (10-18.00)
3.08 Парковка ТЦ Prisma (10-18.00)
4.08 Парковка ТЦ Astri (10-18.00)
5.08 У нарвского замка (11.00–21.00) Station Narva
6.08 У Нарвского замка (11.00–21.00) Station Narva
7.08 Ольгинские сады 10-13.00, У Нарвского замка 14-20.00, Station Narva