Новости Эстонии
02.08.2021, 15:10

Среди всех вакцинированных в августе разыграют два iPhone 12

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Kõrvaltoimeid, mida võib lugeda tõsiseks, on rohkem kui 700 000 manustatud vaktsiiniannuste kohta esinenud 96 juhul.
Kõrvaltoimeid, mida võib lugeda tõsiseks, on rohkem kui 700 000 manustatud vaktsiiniannuste kohta esinenud 96 juhul.
Ilmar Saabas
Фонд здоровья Эстонии приглашает всех, кто пройдет вакцинацию в августе, принять участие в розыгрыше двух ценных призов - iPhone 12.

Счастливых обладателей новых телефонов выберут 16 и 31 августа, за розыгрышем будут следить др. Аркадий Попов, др. Кармен Йоллер и проф. Маргус Вийгимаа. Победителей определят министр здравоохранения и труда Танель Кийк и глава Фонда здравоохранения др. Ээро Мерилинд. Для участия в лотерее необходимо зарегистрироваться на сайте https://vaktsineeri.arst.ee/.

”Показатель заболеваемости коронавирусом снова растет, и каждый человек должен подумать о том, что он может сделать для того, чтобы ограничить распространение болезни”, — сказал глава Эстонского фонда здоровья др. Ээро Мерилинд.

”На сегодняшний день самым эффективным оружием против коронавируса является вакцина — вакцинированные люди обычно не заражаются вообще или переносят болезнь легко. Многим людям трудно смириться с серьезными ограничениями, как умственно, так и физически, что, в свою очередь, приводит к возникновению и увеличению других проблем со здоровьем. Основой благосостояния человека является хорошее психическое здоровье, которое во многом зависит от социальных отношений человека. Нельзя забывать, что нам тоже нужны развлечения — кинотеатры, театры, музеи. Все это во многом способствует снятию стресса и поддержанию психического здоровья. Особенно важно, чтобы дети могли нормально ходить в школу и встречаться с друзьями. Вакцина в настоящее время является единственным решением, которое помогает сохранить жизнь открытой, а также снизить загруженность больниц”, — сказал др Мерилинд.

Принять участие смогут и те, кто в августе получит первую дозу, и те, кто завершат вакцинацию. Приз будет вручен на основании паспорта вакцинации.

Целевое учреждение ”Эстонский фонд здоровья” основано 25 мая 2007 года. Его цель — развитие здоровья эстонской нации, продление активного возраста жизни, пропаганда здорового образа жизни и распространение информации о здоровье.

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