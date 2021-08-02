Среди всех вакцинированных в августе разыграют два iPhone 12

Счастливых обладателей новых телефонов выберут 16 и 31 августа, за розыгрышем будут следить др. Аркадий Попов, др. Кармен Йоллер и проф. Маргус Вийгимаа. Победителей определят министр здравоохранения и труда Танель Кийк и глава Фонда здравоохранения др. Ээро Мерилинд. Для участия в лотерее необходимо зарегистрироваться на сайте https://vaktsineeri.arst.ee/.

”Показатель заболеваемости коронавирусом снова растет, и каждый человек должен подумать о том, что он может сделать для того, чтобы ограничить распространение болезни”, — сказал глава Эстонского фонда здоровья др. Ээро Мерилинд.

”На сегодняшний день самым эффективным оружием против коронавируса является вакцина — вакцинированные люди обычно не заражаются вообще или переносят болезнь легко. Многим людям трудно смириться с серьезными ограничениями, как умственно, так и физически, что, в свою очередь, приводит к возникновению и увеличению других проблем со здоровьем. Основой благосостояния человека является хорошее психическое здоровье, которое во многом зависит от социальных отношений человека. Нельзя забывать, что нам тоже нужны развлечения — кинотеатры, театры, музеи. Все это во многом способствует снятию стресса и поддержанию психического здоровья. Особенно важно, чтобы дети могли нормально ходить в школу и встречаться с друзьями. Вакцина в настоящее время является единственным решением, которое помогает сохранить жизнь открытой, а также снизить загруженность больниц”, — сказал др Мерилинд.

Принять участие смогут и те, кто в августе получит первую дозу, и те, кто завершат вакцинацию. Приз будет вручен на основании паспорта вакцинации.

Целевое учреждение ”Эстонский фонд здоровья” основано 25 мая 2007 года. Его цель — развитие здоровья эстонской нации, продление активного возраста жизни, пропаганда здорового образа жизни и распространение информации о здоровье.

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