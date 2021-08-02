Участникам президентского приема в этом году придется предъявить справку о вакцинации

Советник президента Эстонии по связям с общественностью Таави Линнамяэ подтвердил ERR, что прием по случаю 30-й годовщины восстановления независимости Эстонии состоится.

Тем не менее, его участникам в разосланном несколько недель назад приглашении сообщили, что для участия в мероприятии потребуется ковид-сертификат.

Линнямяэ пояснил, что от приглашенных ожидается наличие вакцинации от коронавируса и документальное подтверждение того, что они не представляют инфекционной опасности, при этом возможность экспресс-теста на месте не предусмотрена.

По словам Линнамяэ, число приглашенных останется примерно таким же, как и в прошлом году, т.е. от 1500 до 2000 человек.