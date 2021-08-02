02.08.2021, 11:56
Участникам президентского приема в этом году придется предъявить справку о вакцинации(6)
Foto: Kiur Kaasik
Хотя правительство ужесточило ограничения на максимальное число участников мероприятий, они не распространятся на традиционный президентский прием 20 августа в Розовом саду Кадриорга, однако его участникам придется подтвердить, что они не представляют инфекционной опасности, передает RusERR.
Советник президента Эстонии по связям с общественностью Таави Линнамяэ подтвердил ERR, что прием по случаю 30-й годовщины восстановления независимости Эстонии состоится.
Тем не менее, его участникам в разосланном несколько недель назад приглашении сообщили, что для участия в мероприятии потребуется ковид-сертификат.
Линнямяэ пояснил, что от приглашенных ожидается наличие вакцинации от коронавируса и документальное подтверждение того, что они не представляют инфекционной опасности, при этом возможность экспресс-теста на месте не предусмотрена.
По словам Линнамяэ, число приглашенных останется примерно таким же, как и в прошлом году, т.е. от 1500 до 2000 человек.