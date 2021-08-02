Региональный руководитель Prisma в Эстонии Теэму Кильпия сообщил, что целью Prisma является предложение и наилучшего ассортимента, и самых выгодных цен среди всех сетей розничной торговли Эстонии. ”Prisma стабильно является (по данным исследований потребительских корзин как Postimees, так и Delfi) ценовым лидером розничной торговли в Эстонии, но мы не собираемся почивать на лаврах, а ежедневно прилагаем усилия, чтобы предлагать качественные товары по выгодным ценам. Повседневная потребительская корзина не должна быть дорогой”, — заявил Кильпия.

Сеть Prisma снизила цены на сотни товаров и в начале года, и теперь в ассортименте представлено более 500 продовольственных товаров и товаров первой необходимости по очень выгодным ценам.

”Мы смогли сделать цены на повседневные продукты питания самыми выгодными в Эстонии. Также мы видим, что клиенты предпочитают краткосрочным кампаниям чувство уверенности в том, что в Prisma всегда можно приобретать товары по самым выгодным ценам. Теперь мы уделим больше внимания тому, чтобы потребительская корзина была самой доступной и для предпочитающих продукты без лактозы, без глютена и растительные продукты”, — сказал Кильпия.

Среди прочего снижены цены на множество пекарских и мясных изделий, мороженое, творожные сырки, детское питание и различные сладости. Что касается товаров без глютена, цены снижены, к примеру, на овсяные хлопья, хлеб, чиабатту и сладости.

Кильпия подтвердил, что удержание цен на низком уровне в условиях инфляционного давления — не самая простая задача. Цена снижается не за счет качества, а в результате продуманных решений.

”Поиск самых выгодных ценовых возможностей в отношении эффективной транспортировки, организации деятельности магазинов и самого рабочего процесса — часть нашей ежедневной работы. К примеру, обновляя магазины, мы уделили особое внимание экологичности и энергоэффективности”, — добавил региональный руководитель Prisma в Эстонии.

Выгодные цены действуют на постоянной основе во всех магазинах Prisma, такие же цены будут действовать и в двух новых магазинах, которые откроются во второй половине августа: в Таллинне (на улице Линнамяэ) и в Тискре.