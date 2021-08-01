Ратас: центристы не намерены менять Кийка на посту министра здоровья и труда

По мнению реформистов, ведомство Кийка не справляется с кризисом в сфере здравоохранения. Лидер центристов Юри Ратас считает, что Кийк хорошо выполняет свою работу, и партия его отзывать с должности не намерена.

По словам Ратаса, сейчас, как коалиция, в которую входят центристы и реформисты, так и оппозиция должны объединить свои усилия и заняться борьбой с коронакризисом.

Кийка порицали как премьер-министр Кая Каллас, так и в более жесткой форме евродепутат, экс-глава правительства Андрус Ансип.