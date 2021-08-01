ГАЛЕРЕЯ | Нарва ожила: "Семейный пикник" собрал огромное количество людей

Нарва — один из немногих городов Эстонии, который по сути "погрузился в тишину". Если и были мероприятия в городе этим летом, то они имели больше локальный характер.

Излюбленные нарвитянами праздники такие как Дни города и Янова ночь были отменены, а проведение Летних дней, намеченных на конец августа, сейчас под большим вопросом, в связи с новыми ограничениями. Поэтому люди, которые устали от постоянных ограничений, проявили большой интерес к данному мероприятию.

Праздник был организован интернет сообществом "Мамы Нарвы" при финансовой поддержке Нарвского округа Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). Также свой вклад в виде различных подарков для мероприятия внесли AdeleArt OÜ в лице Веры Копыловой, которая подготовила главный приз для участников корзину-сюрприз с сувенирами ручной работы и интернет-магазин одежды и детских товаров для беременных и кормящих мам (EMAKE.EE).

На мероприятии были организованы бесплатные батуты, карусель, контактный зоопарк, дети имели возможность порисовать на большом полотне, развернутым чуть ли не на весь парк. За хорошее настроение отвечали певец из города Маарду Дмитрий Васильев, ученики нарвской вокальной студии Pääsuke, под руководством Елены Коломейцевой и аниматор Юрий Пленин.

Также у детей была возможность познакомиться с работой спасателей, которые с большим удовольствием приняли участие в мероприятии.

Праздник порадовал не только детей, но и взрослых, так как помимо батутов детям была организована развлекательная программа на много часов беспрерывного пребывания в парке на свежем воздухе.