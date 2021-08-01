Cпор о строительстве футбольного холла "Левадии": Таллинн советует государству не тратить деньги на юристов

В своем ответе Лаури вице-мэр Таллинна Эха Вырк напомнила, что собственником участка земли на улице Тууленурга является государство, то есть фирма Riigi Kinnisvara AS (RKAS).

Она напомнила, что признать недействительной детальную планировку или ее часть можно, если владелец недвижимости откажется от претворения в жизнь проекта.

"Таким образом, если государство желает отказаться от планировки по адресу Тууленурга, 1 то фирма RKAS, как собственник земли, может подать заявление в Таллиннскую городскую управу об ее отмене. По закону для этого не требуется отдельного обоснования", — отметила Эха Вырк.

21 июля общество репрессированных Memento, его региональные организации и несколько частных лиц представили жалобу в Таллиннский административный суд в связи с решением Таллиннской горуправы утвердить детальную планировку, предусматривающую строительство рядом с Мемориалом жертвам коммунизма спортхолла футбольного клуба "Левадия".

После чего Министерство юстиции высказало намерение нанять юристов из адвокатского бюро Ellex Raidla, призванных поспособствовать отмене плана построить футбольный холл.