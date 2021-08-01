ВИДЕО Delfi | В Литве мигрант говорит по-русски: Беларусь — плохая страна, там диктатура. А здесь мы в тюрьме — без телефона, интернета

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Абдурахман из Йемена говорит, что он родом из Йемена. Он года прожил в Беларуси, где учился и выучил русский язык.

”Мы без телефона, без интернета. Моя семья не знает, где я сейчас. Я здесь 18 дней”, — сокрушается он, давая понять, что домой не хочет, поскольку там война. Абдурахман показывает ногу, на ней зашившие раны. ”Смотри, как в Йемене, я хочу жить”, — говорит он.

Молодой человек задает вопрос, почему так долго приходится ждать, пока его освободят. Также он заверяет, что в если кто-то в лагере заболеет, то скорая не приезжает. Однако несколькими часами ранее на территорию лагеря приезжала карета скорой помощи.

”Один из мигрантов в лагере почувствовал боль в желудке. Подозрение на гастрит. Если боль не пройдет, его повезут в больницу”, — рассказал Delfi командир пограничной заставы.

На вопрос, как он попал на территорию Литвы, Абдурахман сначала задумался, а затем и вовсе проигнорировал этот вопрос, продолжив говорить про то, что он сейчас в Литве живет в плохих условиях — его кормят только один раз в день.

Возвращаться на родину он не хочет, повторяя в очередной раз, что там война. В Беларуси он оставаться тоже не хотел. ”Белорусь — это плохая страна. Там диктатура. Все люди знают. Мы не можем там жить”, — говорит он.