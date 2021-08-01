ГАЛЕРЕЯ | Магазины Lidl в Таллинне готовы. Долго ли ждать открытия?

Как недавно сообщила торговая сеть, в Таллинне будут открыты четыре магазина (смотрите нашу фотогалерею).

Судя по поступающей из различных изданий информации, открытие магазинов — это вопрос считанных недель.

Портал Geenius написал еще 18 июня, что магазины Lidl откроются 2 августа. Затем Geenius выдвинул предположение, что открытие состоится во второй половине августа.

Сама компания точной информации о начале работы торговых точек не дает, сообщая лишь о том, что все восемь магазинов в Эстонии откроются одновременно.

Если посмотреть на тенденции в динамике экономических показателей торговых сетей, то за последние годы местные компании укрепили свои позиции на рынке, у зарубежных сетей дела идут не так удачно.