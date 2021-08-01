"Прикасаться было страшно!" Банкомат испугал жителя Таллинна

"Пошел на днях снять деньги в банкомат, который находится в Pelgulinna Selver. Отстоял очередь. В нашем районе стало очень мало банкоматов Swedbank, этот, можно сказать, единственный на всю округу, поэтому там всегда толпа людей. А когда подошел к аппарату, увидел, что он ужасно грязный, пыльный, заляпанный. Причем прямо рядом с банкоматом Swedbank находится банкомат SEB, и он выглядит лучше, чище.

Меня поразило, насколько грязным оказался аппарат, прикасаться к нему было неприятно. Это как же долго никто не протирал его, если банкомат оказался в таком состоянии? Тем более, он находится на улице, к нему всегда большой поток клиентов. Страшно представить, сколько людей через него проходит! Все его трогают, кто-то грязными руками, кто-то липкими, и все это остается на поверхности.

Банкоматы вообще моют или нет? У нас, между прочим, коронавирус еще не закончился, хоть и сняли ограничения. Пандемия, хочу напомнить, все еще актуальный вопрос. И в этом свете такое состояние банкомата выглядит особенно печально. Конечно, каждый должен сам следить за своей гигиеной, дезинфицировать руки. Но неужели никто не должен мыть банкоматы тоже?

Я не говорю о какой-то стерилизующей обработке, хотя бы просто о мытье. Судя по этому аппарату, с него даже пыль давно не протирали.

Надеюсь, руководству банка станет хоть немного стыдно, и они приведут в порядок не только данный банкомат, но и другие. Почему-то мне кажется, что это не единичная проблема, особенно в отношении расположенных на улице банкоматов. Уверен, что за аппаратами в помещениях следят лучше.

Андрей, Таллинн"

От редакции:

”Спасибо за вопрос. Мы благодарны клиенту, который обратил внимание на проблему, — комментирует Мартин Кырв, руководитель сферы отдела коммуникаций Swedbank AS. — Наши банкоматы регулярно и достаточно часто проходят чистку. К сожалению, даже непосредственно после чистки пользователь может испачкать банкомат. Если клиенты сообщат нам об этом, мы очистим банкомат вне графика”.

К сожалению, отмечает Мартин Кырв, сейчас время цветения тополей, в воздухе много разной пыльцы, и банкоматы могут быстро покрываться как пыльцой, так и другой пылью.

”Внешний вид банкомата на фотографии, безусловно, не соответствует нашим стандартам, и мы уже заказали чистку. Спасибо, что указали на проблему”, — добавляет руководитель сферы отдела коммуникаций Swedbank AS.