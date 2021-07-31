В Ида-Вирумаа в ходе спасательных работ нашли погибшего

31 июля в 02:57 в Центр тревоги сообщили, что в Ида-Вирумаа, в Кивиыли, на улице Муру горит открытым пламенем жилой дом и внутри могут быть люди. На место происшествия выехали спасатели из спасательных команд Кивиыли, Йыхви, Кохтла-Ярве и Кунда и скорая помощь. Профессионалам пришли на помощь спасатели-добровольцы из Пуртсе. Прибывшие на место спасатели увидели горящее одноэтажное деревянное здание из четырех квартир.