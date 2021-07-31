Белобровцев о призыве Хельме: такое впечатление, что он почувствовал в себе силу загнать всю страну в пандемический ад

"Конечно, аргументированно критиковать действия правительства, особенно будучи в оппозиции, можно и нужно — тем более, что поводов для этого, прямо скажем, хватает. Однако в данном случае мы имеем дело с довольно опасными высказываниями: таким образом Хельме-младший провоцирует куда больший кризис, в котором может оказаться страна, если какая-то весомая часть жителей последует его призыву, по сути, к гражданскому неповиновению.

Почти полтора десятка лет назад во время событий Бронзовой ночи помощник полицейского Мартин Хельме выступал категорически против акций гражданского неповиновения: тогда он с неким садистским удовольствием поставил в соцсетях свою фотографию с припиской: ”Удалось только один раз ударить тиблу дубинкой”.

Сегодня Хельме — председатель одной из популярных партий в стране, и теперь в его руках ”дубинка” побольше. Складывается впечатление, что он почувствовал в себе силу загнать всю страну в пандемический ад, которого не выдержала бы даже самая отлаженная система здравоохранения и самая стабильная экономика.

Такими темпами трудно будет всем, кто стараниями Хельме в итоге останется без работы, будет вынужден опять обучать детей дома, ибо дистанционное обучение в таких условиях станет неизбежным, или, не дай бог, окажется под аппаратом искусственного дыхания. Но, кажется, уже можно догадаться, кого на этот раз снова назначат виноватыми".