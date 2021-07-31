В Таллинне вновь начинает работу велосипедный патруль скорой помощи

”В прошлые годы велопатруль зарекомендовал себя в качестве оперативного и быстрого способа оказания скорой помощи на узких улочках Старого города, куда не так просто быстро добраться на автомобиле, — отметила вице-мэр Бетина Бешкина. — В работе скорой помощи время — критически важный фактор. Быстрое прибытие на место происшествия зачастую позволяет предотвратить развитие тяжелых последствий для здоровья пациента”.

Велосипедная бригада состоит из двух человек. В ее распоряжении — все необходимое для оказания первой помощи, в том числе современное оборудование для реанимации и травматологии. Велобригада передвигается на электрических велосипедах, которые заряжаются от солнечных панелей, размещенных на крыше здания Таллиннской скорой помощи.

Кроме того, велопатруль оснащен всеми современными средствами связи. Вызовы обслуживаются на основании распоряжений о выезде, полученных от Центра тревоги.

Велосипедная бригада будет работать ежедневно, в том числе по выходным дням, с 9:00 до 21:00, до конца августа. В течение дня велобригада преодолевает в среднем 50 км. На протяжении лета обслуживается приблизительно 280 вызовов.