Михаил Кылварт критикует Мартина Хельме за лицемерие: будучи министром, он призывал к ужесточению мер, а теперь усугубляет кризис

"Во время пожара кто-то тушит пламя и спасает жизни, но обязательно найдутся и те, кто в это время тащит из дома чужое добро.

Правительство можно и нужно критиковать, тем более на то есть объективные причины. Но призыв к беспределу во время кризиса создает хаос. Интересно, что меньше года назад Мартин Хельме сам, будучи министром, призывал ужесточить ограничительные меры, касающиеся массовых собраний.

Было бы гораздо разумнее в сложившейся ситуации, чтобы политики предлагали системные решения и подавали личный пример. А не пытались любой ценой набрать политические очки.

Невозможно создавать бесконечные конфликты и провоцировать противостояние перед выборами, а после – аккуратно сложить на полке в шкафу. Правда, если заявление продиктовано желанием выйти из шкафа, как говорят эстонцы, то есть совершить каминг-аут, то это удалось.

Только нельзя забывать, что если во время пожара рушится дом, под завалами оказываются все", - напиминает Кылварт.