Кто такой Тармо Соомере, возможно, будущий президент Эстонии. Сын слесаря, окончил вуз в Москве, стал ученым

Тармо Соомере родился в 1957 году в Таллинне, в семье слесаря и бухгалтера. Сразу несколько источников отмечают, что родители Тармо были христианами. Окончил среднюю школу Кохила в 1974 году. Будучи школьником, демонстрировал выдающиеся успехи в математике, брал призовые места на Олимпиадах республиканского и всесоюзного уровня. Всерьез увлекался спортом, выигрывал соревнования по спортивному ориентированию, любил по топографические картографирование.

Поначалу 17-летний Тармо поступил на математический факультет Тартуского государственного университета, но спустя три года перевелся в на механико-математический факультет МГУ. В 1980 году он окончил университет и отправился на стажировку в Институте океанологии им. П.П. Ширшова в Москве.

В 27 защитил кандидатскую диссертацию по физико-математическим наукам. В 35 стал доктором. Тема диссертации — ”Кинетическая теория волн Россби”.

В 2007 году был избран членом Эстонской академии наук, а семь лет спустя — ее президентом.

Соомере выступает за активное международное научное сотрудничество и занимает активную общественную позицию. Во время разгара второй волны коронавируса Соомере был одним из главных защитников профессора Ирьи Лутсар, которая столкнулась с неприязнью со стороны ковид-диссидентов.

”Профессор Лутсар выбрана в качестве мишени не случайно. Угроза одному из умнейших людей Эстонии — это прямая и сознательная атака против всего эстонского государства. Поскольку функционирование государства, его возможность справляться с кризисами, его успешность и конкурентоспособность все больше зависят от того, насколько хорошо государство способно получать и применять на практике имеющиеся знания. На сегодняшний день носителями этих знаний являются консультирующие государство ведущие ученые. Попытка их нейтрализации путем угроз и издевательств ни что иное как попытка ослабить наше государство”, — цитировала Соомере ”Столица”.