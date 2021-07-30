Названа вероятная причина аварии эстонского парома с Кальюлайд на борту

Hiiu Leht пишет, что источнику, проанализировавшему видео инцидента с паромом, кажется, будто у парома не были запущены трастеры, так называемые вспомогательные моторы, которые должны получать энергию из аккумуляторов.

Источник издания сообщил свою версию, согласно которой основные моторы парома Tõll были настроены на швартовый курс и начальную стоимость, после чего нужно было перейти на носовые трастеры, которые замедляют движение парома, а боковые трастеры должны были направить паром к кранцам причала. Трастеры же не были запущены, поэтому корабль по инерции въехал по начальному курсу прямо в швартовой причал.

Согласно его оценке, ситуацию мог бы исправить резкий обратный ход основных моторов, но это не было сделано, либо системы управления парома этого не позволяли.

Напомним, что работающий на переправе Виртсу — Кувайсту (Сааремаа) паром Tõll 21 июля врезался при швартовке в причал. На борту в это время находилась президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая ехала на Сааремаа по неофициальному поводу. Автомобилю главы государства были нанесены незначительные повреждения.

Независимое расследование инцидента ведет и Эстонский центр расследований в области безопасности (Ohutusjuurdluse keskus), с которым TS Laevad всемерно сотрудничает. Свое расследование проводит также отдел безопасности Транспортного департамента.

Предположительно ремонт парома Tõll может занять до 4 недель. Стоимость ремонта устанавливается.