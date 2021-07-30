Государственный центр оборонных инвестиций приобретет полевой госпиталь для 2-й пехотной бригады(2)
”Полевой госпиталь, изготавливаемый эстонским предприятием, обладает очень хорошим качеством и функциональностью и во всех отношениях является конкурентоспособным. Нам очень приятно, что мы можем вести сотрудничество с отечественным производителем в такой важной сфере, как военная медицина. Поскольку с AS Semetron у нас ранее уже имелся хороший опыт сотрудничества, то мы верим в успешную реализацию и этого проекта”, — отметила Кади-Кай Колло, руководитель категории жизнеобеспечения RKIK.
С помощью полевого госпиталя 2-й пехотной бригаде будет предлагаться медицинская поддержка в виде экстренной медицины, первичной хирургии, интенсивной терапии, лечения ожогов и амбулаторного лечения. Аппаратура, соответствующая требованиям современной медицины, и созидательная рабочая атмосфера позволяют оказывать медицинскую помощь на требуемом в Эстонии уровне. Полевой госпиталь обеспечивает медицинскую логистику как самому себе, так другим медицинским подразделениям пехотной бригады, в том числе снабжение стерильным хирургическим материалом и медицинским кислородом, который можно производить на месте. Кроме того, при необходимости подразделение может самостоятельно производить электричество и чистую воду.
Подполковник Лаури Бендер, ответственный за развитие медицинского потенциала Сил обороны, добавил: ”с приобретением полевого госпиталя для 2-й пехотной бригады устраняется один из наиболее серьезных недостатков медицинской службы Сил обороны в обеспечении боеготовности и готовности к стихийным бедствиям. Предыдущая разработка и ввод в эксплуатацию полевого госпиталя для 1-й пехотной бригады заняли около десяти лет и дали медикам Сил обороны неоценимый опыт. Исходя из этого мы желаем теперь разработать для 2‑й пехотной бригады полевой госпиталь с обеспечением на том уровне всего за два года”.
Полевой госпиталь состоит из 17 контейнеров с разными функциями и из шести палаток, устанавливаемых с помощью баллонов высокого давления, к которым добавляются соединительные палатки. Модульная конструкция позволяет разделить полевой госпиталь на небольшие, самостоятельно работающие части и использовать его вместе с другими военными и гражданскими учреждениями. Быстрая возможность установки и складывания, а также компактное транспортировочное расположение в стандартных морских контейнерах обеспечивают медицинскому подразделению, использующему полевой госпиталь, возможность передислоцироваться за короткое время.
”Для Semetron заключенный договор имеет ключевое значение. Проект полевого госпиталя является крупнейшим в истории предприятия как по рабочей группе, так и по выполняемому объему работ”, — отметил член правления AS Semetron Мартин Минин.
Предполагаемый срок эксплуатации у контейнеров составляет 20 лет и у технического оборудования — 5 лет. Полевые госпитали используются на крупных учениях как в Эстонии, так и соседних странах, а также для обучения персонала самого полевого госпиталя. Полевой госпиталь также использовался во время Covid-кризиса и совсем недавно на авторалли Rally Estonia.
Окончательный срок изготовления полевого госпиталя — осень 2022 года.