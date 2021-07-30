Министры обороны стран Балтии: происходящее в Литве — гибридная атака режима Лукашенко

”Литва попала под гибридную атаку, в результате которой создалась кризисная ситуация в сфере безопасности, напрямую влияющая на положение как в странах Балтии, так и в регионе в целом”, — сказал министр обороны Лаанет.

”Силы обороны Эстонии уже оказали практическую помощь Литве, и мы готовы продолжить эту поддержку, направив в Литву наши беспилотники. Эстония также готова помочь Литве в организации тендеров. Я считаю, что мы должны попросить помощь и поддержку и у наших союзников по НАТО”, — добавил он.

В качестве первого шага Эстония выделила Литве из резервов Сил обороны 100 км заградительной проволоки, чтобы Литва могла ускорить укрепление границы, также мы помогаем Литве в приобретении дополнительной заградительной проволоки.

”Нынешняя ситуация на границе — это не обычный миграционный кризис, это гибридная война против стабильности Европейского союза, НАТО и стран Балтии в частности. Эта гибридная атака требует единого и скоординированного ответа со стороны стран Балтии. Мы благодарны Эстонии и Латвии за их солидарность и единство перед лицом этих угроз”, — сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Министры обороны совместно признали серьезность кризиса в сфере безопасности и приняли решение в дальнейшем усилить координацию своих действий и ответных мер. За последний месяц в Литву прибыло более 2500 беженцев, что почти в 33 раза больше, чем в прошлом году, и в 66 раз больше, чем в 2019 году.