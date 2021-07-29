RIA успокоил жителей Эстонии, чьи фотографии утекли из базы данных

Сегодня днем полиция сообщила, что в результате киберинцидента не был получен доступ к базе данных удостоверяющих личность документов, однако, использовав слабое место в приложении, которым управляет RIA, и умело подделывая запросы, преступник сумел получить только фотографии на документы.

В тот же день, когда было обнаружено скачивание данных, была устранена и ошибка, сделавшая возможной утечку. Полиция установила и задержала подозреваемого в скачивании данных, по этому делу начато уголовное производство.

В свою очередь RIA в распространном во второй половине дня пресс-релизе заверил, что люди, чьи фотографии были незаконно скачены злорумышленником, не должны оформалять новые документы или делать новые фотографии. Инцидент никак не повлиял на работу ID-карт, Mobiil-ID, Smart-ID или оказания других электронных услуг.

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