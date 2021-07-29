Круизный лайнер компании Tallink не смог пришвартоваться на Готланде

Теплоход, на котором находились 1800 пассажиров, уже зашел в гавань, когда людям сообщили, что причалить не получается.

"Невероятно жаль, мы так же опечалены, как и пассажиры. Но над погодой мы не властны", — сказал руководитель отдела коммуникаций Tallink Silja Эрика Яансон, пишет Ilta-Sanomat.

Судоходная компания после данного инцидента решила изменить маршрут Silja Symphony и вместо Готланда направиться к Аландским островам. Судно вышло в рейс из Стокгольма.