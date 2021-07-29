В Таллиннском общественном транспорте усиливают противоэпидемические меры

Член правления предприятия Aktsiaselts Tallinna Linnatransport Отто Попель призывает всех пользователей общественного транспорта вести себя разумно, чтобы обеспечить безопасность в городском транспорте как для себя, так и для других пассажиров.

”Ношение маски — это норма, а не просто обязанность. В интересах всех пассажиров мы просим вас надевать маску и продезинфицировать руки при входе в общественный транспорт”, — подчеркнул Попель, добавив также, что важен вклад каждого пассажира.

Попель отметил также, что TLT крайне серьезно относится к уборке и дезинфекции всего общественного транспорта и этот процесс не прекращался.

”Все автобусы, трамваи и троллейбусы моют и дезинфицируют по меньшей мере три раза в день. Следуя рекомендациями Департамента здоровья, мы используем эффективное средство Tersano (SAO), которое позволяет безопасно и практично дезинфицировать все поверхности, а также защищающая поверхности от микроорганизмов в течение 24 часов. Дезинфекция проводится в том числе и на конечных остановках, где озонированной водой обрабатываются все поверхности в общественном транспорте, в том числе и сидения, которые мы обновили, заменив материал на влагоотталкивающий. Специальный раствор не имеет запаха и абсолютно безопасен и, что самое главное, помогает обеззаразить общественный транспорт”, — сказал член правления предприятия Отто Попель.

Ежедневно уборкой и дезинфекцией транспортных средств занимается 98 сотрудников предприятия, которые заботятся о том, чтобы весь общественный транспорт был чистым и безопасным. ”Вдобавок к ежедневной уборке и дезинфекции мы также установили более чем в 30 автобусах автоматические диспенсеры для дезинфекции рук и в ближайшее время будут установлены еще”, — сказал Попель отметив также, что предприятие объявило тендер для поиска партнера, который смог бы обеспечить весь общественный транспорта автоматическими диспенсерами.

Член правления TLT призывает всех горожан вакцинироваться

”Как крупнейшее предприятие общественного транспорта в Эстонии, мы создали возможность для наших сотрудников пройти вакцинацию: они были вакцинированы на работе, некоторые сотрудники уже получили иммунитет в течение последних шести месяцев, а многие также получили вакцину с помощью своего семейного врача. Мы также призываем всех жителей города доверять врачам и ученым, сделав себе защитную прививку”, — сказал Попель.