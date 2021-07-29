29.07.2021, 14:53
Сайт Vaktsineeri.ee показывает неверную коронастатистику(31)
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Из-за ошибки в системе на сайте vaktsineeri.ee, которым управляет Министерство социальных дел, больше недели была показана неверная статистика вакцинированных от коронавируса.
Ошибку обнаружили на прошлой неделе и до сих пор не исправили.
Согласно данным Департамента, в Эстонии две дозы вакцины получили 556 158 человек. Однако на Vaktsineeri.ee указана другая цифра — 490 108.
Департамент здоровья сообщил, что это ошибка системы и сейчас ее пытаются устранить — данные статистики просто зависли и не обновляются.
Пока ошибка не устранена, департамент советует смотреть корректную статистику на своем сайте.