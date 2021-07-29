Сайт Vaktsineeri.ee показывает неверную коронастатистику

Ошибку обнаружили на прошлой неделе и до сих пор не исправили.

Согласно данным Департамента, в Эстонии две дозы вакцины получили 556 158 человек. Однако на Vaktsineeri.ee указана другая цифра — 490 108.

Департамент здоровья сообщил, что это ошибка системы и сейчас ее пытаются устранить — данные статистики просто зависли и не обновляются.

Пока ошибка не устранена, департамент советует смотреть корректную статистику на своем сайте.