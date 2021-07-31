Больше калорий и жира, чем значится на этикетке: мы отправили продукты из супермаркета в лабораторию, и результаты нас шокировали

Всё началось с того, что одна из наших коллег решила похудеть. Высокий темп жизни не оставлял ей времени на приготовление домашней еды, и она покупала готовую еду в супермаркете, подсчитывая калории по данным об энергетической ценности продуктов, указанной на упаковке.

"Вес не снижается, хоть ты что делай! Мне кажется, что информация на этикетках не соответствует действительности и что на самом деле в готовой еде гораздо больше жира и калорий", — как-то сказала она.

Мы стали изучать этот вопрос дальше и обошли все крупные магазины, сравнивая похожие продукты и информацию о них в программе NutriData, закупили образцы продуктов и сравнили содержащееся в них количество энергии. Также мы запросили у сетевых магазинов информацию о том, какие готовые блюда у них покупают чаще всего.

Проведенное нами исследование дало удивительные результаты, не говоря уже о полученных нами данных лабораторного анализа. Посмотрите, что именно значится на упаковках самых часто покупаемых продуктов!