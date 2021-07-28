Новости Эстонии
28.07.2021, 20:59

ФОТО | Bolt выводит на улицы Таллинна электросамокаты четвертого поколения

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Bolt
Компания Bolt представила сегодня в Эстонии электросамокаты нового поколения. Пока они предлагаются для использования только в Таллинне.

В новом самокате Bolt 4 обновлено программное и техническое оснащение с тем, чтобы обеспечить пользователю более высокий уровень безопасности.

Основные технические данные

Вес — 19 кг

Поездка на одной зарядке — 40 км

Максимальная скорость — 25 км/час (скорость можно ограничить в соответствии с правилами, установленными местными самоуправлениями). Есть возможность установить скоростной режим "для начинающих" — 15 км/час.

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