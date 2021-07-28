28.07.2021, 17:15
В сентябре в Эстонии откроются три новые частные школы(1)
В новом учебном году откроются три частных школы: Хийумааская свободная школа, Пярнуская христианская частная школа и Таллиннская школа св. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского.
В Эстонии сейчас работают 527 школ, из них 67 – частные.
Все школы вправе составлять свои учебные программы, но они должны соответствовать государственной.
В сфере образования произойдут и другие перемены. Например, Табасалуская, Курессаареская и Сааремааская общие гимназии станут основными школами. Также откроются две государственных гимназии: в Табасалу и на Сааремаа.