Расследование: авария с эстонским паромом произошла не из-за человеческой ошибки

Напомним, что работающий на переправе Виртсу — Кувайсту (Сааремаа) паром Tõll 21 июля врезался при швартовке в причал. На борту в это время находилась президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая ехала на Сааремаа по неофициальному поводу. Автомобилю главы государства были нанесены незначительные повреждения.

Внутреннее расследование, проведенное комиссией судоходной компании TS Laevad, которой принадлежит паром, показало: авария не связана с человеческой ошибкой.

"Мы рассмотрели все имеющиеся у нас материалы по аварии. На их основании пришли к заключению, что управлявший судном старший помощник капитана сделал со своей стороны всё, чтобы оно остановилось".

"Всё говорит о том, что произошла техническая поломка. В чем она конкретно состоит, покажет дальнейшее расследование", — сказал один из руководителей TS Laevad Гулдар Кивро.

Независимое расследование инцидента ведет и Эстонский центр расследований в области безопасности (Ohutusjuurdluse keskus), с которым TS Laevad всемерно сотрудничает. Свое расследование проводит также отдел безопасности Транспортного департамента.

Дополнительную информацию по расследованию аварии судовладелец даст на следующей неделе.

Предположительно ремонт парома Tõll может занять до 4 недель. Стоимость ремонта устанавливается.