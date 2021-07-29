С новым складом Департамента здоровья, где испортились вакцины и лекарства на 3 млн евро, постоянно возникали проблемы

Первые проблемы на складе с вакцинами начались через месяц после того, как склад Департамента здоровья переехал в новое здание по адресу Палдиски маантеэ, 81 летом 2017 года.

Устройства четыре раза посылали сигнал тревоги, что в помещении с вакцинами колеблется температура. Техник выяснил, что сигнал тревоги вызвала чрезмерная влажность помещения. Влажность складских помещений с чувствительными к температуре лекарствами оставалась очень большой, местами доходя до 90%. Конденсат был даже с внешней стороны двери в холодильное помещение. Несколько раз вода даже собиралась в трубах охладительных устройств и оттуда стекала на пол.

Затем влажность в обычном складском помещении, где температура достигает 15–25 градусов, тоже поднялась выше 60%. Тогдашняя глава департамента Елена Томасова в августе 2017 года потребовала от Riigi Kinnisvara быстрых действий. Она предостерегла, что чрезмерная влажность помещений с лекарствами недопустима, так как лекарства могут стать непригодными к использованию, что вызовет "крупный денежный ущерб".

Томасова представила свои претензии в письменном виде, но скрыла информацию от общественности. Текущий гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно обнародовал документы четырехлетней давности в ответ на запрос Eesti Ekspress.

После обращения Томасовой Riigi Kinnisvara попыталась вместе с проектировщиком и застройщиком понизить уровень влажности лекарственного склада. Для этого в здании уплотнили втулки и изолировали водопровод. Также была отрегулирована температура поступающего внутрь воздуха, чтобы на склад поступал как можно более сухой воздух во избежание образования конденсата.

Согласно данным Eesti Ekspress, со складом возникали проблемы и в последующие годы, в итоге их кульминация произошла этим летом.

Во время июньских праздников на холодильном складе Департамента здоровья температура воздуха поднялась на 10 градусов выше нормативной. В итоге испортились более 68 000 доз вакцины AstraZeneca Vaxzevria, предназначенной для пожертвования другим странам, а также другие лекарства. Ущерб составил почти 3 млн евро. Выяснилось, что аварийная система на складе была неправильно настроена.