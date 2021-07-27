Мошенники пытаются в Эстонии обманным путем получить свидетельство о вакцинации: как работает эта схема?

Мошенники действуют следующим образом: проходят регистрацию в вакцинационном центре, следуют в зал ожидания, проводят там какое-то время и уходят, так и не получив прививку. Таким образом, фактически укола они не получают, а вот в системе будут числиться как вакцинированные.

"Вакцинационные центры сейчас пересматривают организацию своей работы, чтобы избежать таких случаев", — сказал руководитель рабочей группы по вакцинации Марек Сеэр.

По словам главы здравоохранительного учреждения Eldred Вероники Жуковой, такой способ мошенничества невозможен в небольших вакцинационных центрах, так как у работников есть возможность следить за каждым пациентом.

Конечно, всё также зависит от системы, действующей в вакцинационном центре. Например, в Тондираба такая схема не сработает, потому что подтверждение о вакцинации человек получает только после получения укола. Предварительной регистрации недостаточно.

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