"Я сплю или что?" Сама чемпионка не может поверить в победу эстонской сборной

Эрика Кирпу сразу после победы выставила пост в Инстаграм, где написала: ”Я сплю или что?”. На фотографии запечатлена команда. У них на глазах слезы счастья, а что происходит внутри даже трудно представить!

Под постом в комментариях собрались сотни людей, которые разделяют победу вместе с Эрикой и всей командой! И мы вместе со всеми присоединяемся к поздравлениям! Ура!

Портал RusDelfi вел текстовую трансляцию финального поединка.

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