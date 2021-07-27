27.07.2021, 17:11
"Я сплю или что?" Сама чемпионка не может поверить в победу эстонской сборной(4)
Foto: Andres Putting
Эрика Кирпу, Катрина Лехис, Юлия Беляева и Ирина Эмбрих принесли Эстонии первую золотую медаль Олимпийских игр за 13 лет. И судя по инстаграму, сами не верят в произошедшее.
Эрика Кирпу сразу после победы выставила пост в Инстаграм, где написала: ”Я сплю или что?”. На фотографии запечатлена команда. У них на глазах слезы счастья, а что происходит внутри даже трудно представить!
Под постом в комментариях собрались сотни людей, которые разделяют победу вместе с Эрикой и всей командой! И мы вместе со всеми присоединяемся к поздравлениям! Ура!
Портал RusDelfi вел текстовую трансляцию финального поединка.
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