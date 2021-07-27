ПОДКАСТ | Эстонская уверенность победила азиатскую гибкость: обсуждаем золото на ОИ-2020

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"Все было, как на одном дыхании. Все нервничали. Я смотрела на работе, каждый в своем кабинете поддерживал наших спортсменов. Я была громче всех, постоянно переживала. Колоссальные впечатления, результат тоже", — сказала генеральный секретарь Союза гимнастики Эстонии Наталья Инно.

Поединок закончился со счетом 36:32. И наши спортсменки, и кореянки вырывались вперед, но Катрина Лехис дожала в финальном раунде соперницу и вывела команду вперед. "Меня удивило, что именно на качелях наша сборная оказалась сильнее. Мы привыкли, что азиатские команды дисциплинированные, спокойные, хладнокровные. А здесь нет. Вышла Лехис на последний бой и уничтожила Чой", — добавил Андрей Шумаков.

По мнению Виталия Бесчастного, главная героиня — Ирина Эмбрих. "Она числилась запасной. Но в нужный момент, когда мы уступали на одно очко — она вышла и на опыте сравняла счет в 7 раунде. Это очень круто. Благодаря психологической подготовке и спокойности, Ирина успокоила коллектив. Очень достойно", — считает Бесчастный.

"Девушки провели очень хорошую подготовку. Они квалифицировались в последний момент. Было не так много времени на раскачку. Но во время пандемии они активно работали. Слаженная команда, правильная ротация — помогли. Надо отметить тренера Кайдо Кааберма и каждого тренера отдельной девушки", — уточнила Инно.