С сентября вырастет цена на газ

Мировая цена на газ начала расти еще в 2020 году, в этом году рост значительно ускорился, и с весны цена выросла вдвое. Резкий рост закупочных цен вынуждает осуществлять корректировку цен на газ и в Эстонии.

”В июле этого года цена на мировом рынке газа достигла рекордного за последнее десятилетие уровня. В течение последних трех лет нам удавалось поддерживать цену для бытовых потребителей на стабильном и неизменном уровне, но почти 60% рост закупочной цены за последние шесть месяцев заставляет нас вносить коррективы”, — сказал член правления Eesti Gaas Маргус Каазик.

”Новая цена зависит от объема потребления газа клиентом и условий договора, рост в среднем составит около 51%”, — отметил Маргус Каазик, добавив, что в будущем компания готова скорректировать цену в сторону понижения, если спрос и цены на мировом рынке снизятся.

По словам члена правления Eesti Gaas, причиной начавшегося в прошлом году повышения мировых цен на газ являются вызванные прохождением кульминации пандемии коронавируса общий рост уверенности и восстановление экономики, а также соответствующее повышение спроса и цен на сырье.

Компания Eesti Gaas проинформировала своих клиентов о новых ценах, которые вступят в силу с 1 сентября этого года.