27.07.2021, 17:10
Мороженое с канцерогенным ингредиентом попало на финский и эстонский рынок. Производитель отозвал свою продукцию(7)
AFP
Компания Mars Finland отозвала несколько партий отправленного в финские магазины мороженого марок Snickers, Twix и Bounty, так как в их состав попал в превышающем европейскую норму количестве этиленоксид, оказывающий канцерогенное действие. По данным Сельскохозяйственного и продовольственного департамента, продукция из этих партий попала и в магазины Эстонии.
"Один из наших поставщиков сообщил о наличии оксида этилена в превышающем допустимую норму количестве в одном ингредиенте, который был поставлен на наш французский завод мороженого", — пояснила отзыв партий директор Mars по региону стран Балтии, Балкан, Израиля и Украины Скайсте Сруогайте.
По словам директора, вся указанная ниже в таблице продукция должна быть изъята из розничной продажи. Информация о возврате денег покупателям уже находится в магазинах.