Мороженое с канцерогенным ингредиентом попало на финский и эстонский рынок. Производитель отозвал свою продукцию

"Один из наших поставщиков сообщил о наличии оксида этилена в превышающем допустимую норму количестве в одном ингредиенте, который был поставлен на наш французский завод мороженого", — пояснила отзыв партий директор Mars по региону стран Балтии, Балкан, Израиля и Украины Скайсте Сруогайте.