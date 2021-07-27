ОИ-2020 | Бадминтонистка Кристин Кууба не смогла одолеть соперницу из Тайланда и покидает Токио

В первой партии Кристин Была близка к тому, чтобы обыграть превосходящую ее по рейтингу Бусанан Онгбамрунгфан. Однако в концовке тайка взяла свое — 21:16.

Во второй партии борьбы не получилось — 21:12 в пользу азиатки и она выходит в 1/8, так как в предыдущие дни и Кристин и Бусанан обыграли в группе из трех человек соперницу из Перу.