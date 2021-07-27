27.07.2021, 13:38
ОИ-2020 | Бадминтонистка Кристин Кууба не смогла одолеть соперницу из Тайланда и покидает Токио
Foto: Eesti Sulgpalliliit
Бадминтонные боги не любят Эстонию. Вслед за Раулем Мустом Олимпийские игры покидает и Кристин Кууба.
В первой партии Кристин Была близка к тому, чтобы обыграть превосходящую ее по рейтингу Бусанан Онгбамрунгфан. Однако в концовке тайка взяла свое — 21:16.
Во второй партии борьбы не получилось — 21:12 в пользу азиатки и она выходит в 1/8, так как в предыдущие дни и Кристин и Бусанан обыграли в группе из трех человек соперницу из Перу.
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